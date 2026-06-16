 

Кения возмущена решением Израиля ввести ограничения на полеты для ее граждан

16.06.2026, 14:45, Разное
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Правительство Кении выразило протест в связи с решением Израиля ввести ограничения на полеты для ее граждан в рамках превентивных мер, принятых на фоне вспышки вируса Эбола в Восточной Африке.

Кения, наряду с Демократической Республикой Конго, Угандой, Руандой и Южным Суданом, была включена в список стран, для пассажиров из которых вводятся ограничения на въезд в Израиль.

Согласно инструкциям, авиакомпании обязаны не допускать на рейсы в Израиль иностранных пассажиров, если они находились в любой из этих стран в течение 21 дня, предшествующего полету, вне зависимости от их гражданства или страны проживания.


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