Три показателя в анализах помогли заметить угрозу отказа органов при лейкозах и лимфомах

Пациенты с лейкозом, лимфомой и другими опухолями крови — одни из самых сложных в практике интенсивной терапии. Агрессивная химиотерапия подавляет иммунитет, и повреждение барьерных тканей делает их крайне уязвимыми перед инфекциями. По статистике, летальность при развитии полиорганной дисфункции у таких больных достигает 40–60%.

Традиционно главным показателем риска считается нейтропения — критическое снижение уровня нейтрофилов. Однако тюменские исследователи доказали, что это не позволяет надежно предсказать неблагоприятный исход. Важнее оказалось сочетание других показателей — падение уровня альбумина (ниже 30 граммов на литр) в сочетании с резким ростом маркера тяжелой бактериальной инфекции прокальцитонина (выше 10 нанограмм на миллилитр) и повышением уровня лактата (выше 2,5 ммоль на литр). Результаты исследования опубликованы в журнале «Медицинская наука и образование Урала».

Ретроспективное когортное исследование 25 пациентов реанимации проходило на базе Областной клинической больницы №1.

Гипоальбуминемии ученые отвели особую роль. Альбумин — основной белок плазмы крови, который поддерживает давление в сосудах, переносит лекарства, гормоны и витамины, участвует в иммунном ответе. Когда его уровень падает ниже 30 граммов на литр, нарушаются сразу все эти функции, в том числе доставка антибиотиков к очагу инфекции. Поэтому даже правильно назначенное лечение может не работать просто потому, что препарат не достигает цели в нужной концентрации.

Внедрение результатов исследования уже началось в Областной клинической больнице №1 Тюмени. В отделении гематологии и химиотерапии организовали динамический мониторинг за уровнем альбумина, прокальцитонина и показателями цитопении у пациентов.

— Уникальность исследования заключается в том, что оно количественно подтверждает связь между метаболическим истощением (гипоальбуминемией), инфекционным агентом (резистентными штаммами) и тканевой гипоперфузией, предлагая конкретные, измеримые пороговые значения для клинического принятия решений. Это позволяет перейти от статичной оценки риска к упреждению. Врач-анестезиолог-реаниматолог отслеживает эти маркеры в динамике, что помогает заранее увидеть угрозу развития осложнений. На этом этапе мы можем подключить усиленную нутритивную поддержку — энтеральную или парентеральную, чтобы скорректировать белковый дефицит и избежать перехода состояния в критическую фазу, — рассказала руководитель исследования, заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии Тюменского медицинского университета, доктор медицинских наук Наталья Шень.

В будущем, планируют тюменские ученые, ранняя метаболическая коррекция станет не просто вспомогательной мерой, а методом лечения, сопоставимого по значимости с антибактериальной терапией.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro