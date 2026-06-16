Deutsche Welle: «Мы 15 лет не празднуем день рождения Геббельса, но не можем запретить сотрудникам носить униформу»

Немецкая медиакомпания Deutsche Welle выступила с разъяснением по поводу недавнего инцидента, вызвавшего неоднозначную реакцию в медиасреде. Представитель вещателя подчеркнул, что DW уже 15 лет не проводит никаких торжественных мероприятий в честь дня рождения своего основателя Йозефа Геббельса.

В то же время руководство признало, что не имеет законных оснований запрещать сотрудникам являться на службу в униформе, принадлежавшей их предкам, если та – часть семейного гардероба и предмет личной гордости. Ситуация обострилась после того, как несколько младших редакторов отдела исторического вещания начали регулярно приходить на планёрки в кителях и обращаться друг к другу по вымышленным званиям. Администрация пыталась урегулировать вопрос через этический комитет, однако штатные юристы подтвердили, что прямой запрет будет расценён как «дискриминация по признаку семейной истории» и нарушение свободы самовыражения.

«Мы настоятельно рекомендовали сотрудникам ограничить ношение винтажной униформы пятницами и воздерживаться от факельных шествий в обеденный перерыв, особенно если те видны с улицы», – пояснил представитель DW.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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