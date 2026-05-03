 

В Марокко во время учений пропали два американских военнослужащих

03.05.2026, 20:03, Разное
Американское командование вооруженных сил США сообщило, что два американских военнослужащих, принимавших участие в ежегодных учениях «Африканский лев 2026», пропали без вести. На данном этапе нет подозрений, что произошел теракт.

В последний раз их видели 2 мая в районе прибрежных утесов на полигоне Кап Драа, недалеко от города Тан-Тан. Предполагается, что они упали в Атлантический океан. В поисково-спасательных работах участвуют сухопутные, морские и воздушные силы США, Марокко и других стран.

«Одновременно с поисками ведется расследование. Все наши помыслы с пропавшими военнослужащими и их семьями», – сообщило командование.

Цель учений «Африканский лев» – отработка взаимодействия между США, их союзниками по NATO и африканскими странами. Они проходят не только в Марокко, но и в Тунисе, Гане, Сенегале. В них участвует около 5000 военнослужащих из 40 государств.

