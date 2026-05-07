 

В Канаде судят 18-летнего экстремиста, обстрелявшего синагоги

07.05.2026, 5:33, Разное
  Поддержать в Patreon

Полиция Торонто предъявила обвинения 18-летнему подозреваемому по делу о стрельбе по двум синагогам в марте этого года – «Шаарей Шомаим» в Торонто и «Бейт Авраам Йосеф из Торонто» в городе Вон, провинция Онтарио.

По данным полиции, в результате инцидентов были повреждены двери зданий, пострадавших не было.

Подозреваемому, которому на момент нападений было 17 лет и чье имя не раскрывается по канадскому закону о несовершеннолетних, инкриминируются нарушения, связанные с применением и незаконным хранением оружия, а также повреждение имущества.

В расследовании участвовали полиция Торонто, полиция региона Йорк и антитеррористическое подразделение.

Глава полиции Торонто Майрон Демкив заявил, что эти инциденты были «ужасным актом насилия против еврейской общины в наших городах».

Суд назначен на 20 мая.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

07.05 / Опубликована «прощальная записка» Джеффри Эпштейна

06.05 / Из Австралии депортирован американский блогер-антисемит Sneako

06.05 / МНБ США — война в Иране могла стать мотивом Аллена при покушении на Трампа

06.05 / Трамп — «Высоки шансы, что соглашение с Ираном будет достигнуто еще до моего визита в Китай»

06.05 / На «Госуслугах» появится включенный по умолчанию самозапрет на зарубежный интернет-трафик

06.05 / Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар встретился с главой Бундестага

06.05 / Картофель повысил усвоение крахмала у перуанских индейцев

06.05 / Умер основатель CNN Тед Тернер

06.05 / Потомок поволжских немцев избежал болезни Альцгеймера благодаря лечению жарой

06.05 / В Госдуме заверили, что никаких выездных виз для иностранцев вводить не планируется

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике