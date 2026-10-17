В Калифорнии лесные пожары уничтожают жилые дома, тысячи людей эвакуированы

На юге американского штата Калифорния продолжаются масштабные природные пожары, распространению которых способствуют сильный ветер и высокая температура воздуха. Как пишет агентство Associated Press, в результате пожара Norte Fire в округе Ориндж повреждены или уничтожены не менее шести жилых домов, тысячи жителей были вынуждены эвакуироваться.

Пожар начался в пятницу, 16 октября, в районе городов Сан-Клементе и Сан-Хуан-Капистрано. Огонь быстро распространился на площади около 190 гектаров, охватив районы элитной жилой застройки. К тушению привлечены более 500 пожарных. Один из них пострадал от теплового истощения. Причина возгорания пока не установлена.

Сильные ветры Санта-Ана, приносящие горячий и сухой воздух, осложняют работу пожарных. В некоторых районах скорость порывов ветра достигает 100 км/ч. Из-за угрозы новых возгораний энергетические компании проводят профилактические отключения электричества. Без электроснабжения остались десятки тысяч домов.

Пожары зарегистрированы и в других районах Южной Калифорнии, в том числе возле Малибу и военной базы Кэмп-Пендлтон. Из-за распространения огня временно перекрывались участки федеральной автомагистрали №5. В нескольких населенных пунктах закрыты школы.

Национальная метеорологическая служба США предупреждает, что сочетание сильного ветра, низкой влажности и аномально высокой температуры будет сохранять повышенную пожароопасность как минимум до вечера субботы, 17 октября. В регионе также действует предупреждение об опасной жаре.

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