Трамп приостановил действие большинства санкций против России, предусмотренных «законом Грэма»

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 16 октября, подписал указ, приостанавливающий применение большей части санкций и торговых ограничений против России, предусмотренных законом имени Линдси Грэма. Закон, направленный на усиление экономического давления на Москву и сокращение ее возможностей финансировать войну против Украины, был принят Конгрессом и подписан самим Трампом 18 сентября 2026 года.

Согласно опубликованному Белым домом указу, президент воспользовался положением закона, позволяющим ему освобождать отдельные страны и компании от санкций, если это отвечает национальным интересам США. Трамп сообщил, что направил Конгрессу соответствующее письменное обоснование.

«Я представил Конгрессу подтверждение того, что предоставление такого исключения в настоящее время отвечает национальным интересам Соединенных Штатов», – говорится в документе.

Закон Линдси Грэма предусматривал масштабное расширение санкционного режима против России. В частности, он позволял установить дополнительные пошлины в размере 500% на российские товары, ввозимые в США. Кроме того, закон предусматривал введение пошлин до 100% на товары из пяти крупнейших стран – импортеров российской нефти и природного газа. Под ограничения могли попасть государства, продолжившие закупать российские энергоносители после вступления закона в силу, а также страны, оказывающие содействие РФ в обходе нефтяных санкций.

Новые ограничения должны были начать действовать в ближайшие дни, с 18 октября. Однако подписанный Трампом указ освобождает от применения этих пошлин, а также ряда других предусмотренных законом санкционных мер.

Решение распространяется на ограничения в отношении иностранных физических и юридических лиц, участвующих в поддержке российской экономики, энергетического сектора и деятельности, связанной с обходом санкций. При этом действие ранее введенных американских санкций против РФ сохраняется: указ специально оговаривает, что не затрагивает меры, принятые на основании других президентских распоряжений.

В документе предусматривается сохранение механизма контроля за закупками российских энергоносителей. Торговый представитель США совместно с государственным департаментом, министерствами финансов и энергетики должен отслеживать соответствующие операции и докладывать президенту о возможных основаниях для возобновления ограничений.

Указ не устанавливает конкретного срока действия предоставленных исключений. Они будут сохраняться до тех пор, пока президент или уполномоченные представители администрации не примут решение о необходимости дальнейших действий.

Как отмечает Reuters, одним из государств, которых могли непосредственно затронуть новые торговые ограничения, является Индия – один из крупнейших покупателей российской нефти. Индийские власти ранее выражали обеспокоенность последствиями американского санкционного законодательства.

Решение Трампа принято на фоне заметного изменения позиции Вашингтона в отношении Москвы. На прошлой неделе американский президент объявил о договоренности с Владимиром Путиным относительно поставок российского дизельного топлива на мировой рынок с целью снижения цен на энергоносители.

По словам Трампа, договоренности предусматривают первоначальную поставку более 300 тысяч тонн дизельного топлива, затем еще 500 тысяч тонн в ноябре и одного миллиона тонн на следующем этапе. Впоследствии предполагаются дополнительные поставки объемом три миллиона тонн.

Как пишет Associated Press, соглашение вызвало критику как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев. Противники сделки утверждают, что закупки российского топлива могут обеспечить Москве дополнительные доходы, используемые для продолжения войны против Украины, при этом их влияние на мировые цены остается неопределенным.

Закон, действие значительной части положений которого теперь приостановлено, назван в честь сенатора-республиканца Линдси Грэма, скончавшегося 12 июля 2026 года в возрасте 71 года. Грэм был одним из наиболее последовательных сторонников ужесточения санкций против РФ и выступал за экономическое давление на Москву с целью прекращения войны в Украине.

После его смерти законопроект получил широкую поддержку представителей обеих партий в Конгрессе. Одним из его основных сторонников стала сестра покойного сенатора Дарлин Грэм, занявшая его место в Сенате.

Белый дом пока не представил публичного подробного объяснения причин приостановки санкций. В президентском указе говорится лишь о соответствии этого решения национальным интересам США. При этом предусмотренный законодательством отчет направлен Конгрессу.

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