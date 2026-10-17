Норвежский киллер получил 20 лет тюрьмы в Великобритании — следствие выявило связь с иранской сетью

В Великобритании 19-летний житель Норвегии Йоханнес Конгснес Натланд приговорен к 20 годам лишения свободы за подготовку заказного убийства по поручению шведской преступной группировки Foxtrot, связанной, по сведениям британских правоохранительных органов, с иранскими спецслужбами. Приговор был вынесен 16 октября в Лондоне. Осужденный должен провести в заключении не менее 13 лет.

Как сообщает Скотленд-Ярд, в марте 2025 года Натланд согласился совершить убийство в Великобритании за вознаграждение в размере 25 тысяч евро. Находясь в Норвегии, он получил через социальные сети инструкции от человека, использовавшего псевдоним Agent 47.

17 марта 2025 года Натланд прилетел из Норвегии в Манчестер, после чего отправился в Хаддерсфилд. По указанию организаторов он забрал деньги, а затем нашел тайник с оружием. В его распоряжении оказались полуавтоматический пистолет, револьвер и боеприпасы. Организаторы также указали ему гостиницу, в которой следовало остановиться.

Утром 19 марта, за несколько часов до предполагаемого убийства, Натланд был задержан в гостиничном номере. Под кроватью полицейские обнаружили сумку с двумя пистолетами и 19 патронами. Задержание стало результатом совместной операции британских и норвежских правоохранительных органов.

В ходе судебного разбирательства Натланд утверждал, что не собирался совершать убийство и намеревался выстрелить себе в ногу, чтобы избежать выполнения задания. Однако присяжные отвергли эти объяснения и признали его виновным в сговоре с целью совершения убийства.

Как пишет норвежская газета VG, вербовкой Натланда занимался другой подросток из Ставангера, с которым он познакомился в учреждении социальной опеки. В Норвегии этот молодой человек уже приговорен к 14 годам заключения за причастность к нескольким убийствам и подготовке преступлений. Еще двое подростков получили наказания по тому же делу.

Норвежский адвокат Натланда Сакиб-Разо Разак настаивает, что дело должно было рассматриваться в Норвегии, поскольку именно там происходила вербовка и находилась значительная часть доказательств. Защита добивается перевода осужденного в норвежскую тюрьму.

По сведениям британской полиции, Натланд выполнял указания лица, связанного с преступной группировкой Foxtrot. Эта организация действует преимущественно в Швеции и занимается торговлей наркотиками, незаконным оборотом оружия и заказными убийствами.

Власти Великобритании и США ранее ввели санкции против Foxtrot за участие в организации нападений на еврейские и израильские объекты в Европе по поручению иранского режима.

«Натланд, несомненно, получал задания от человека, связанного с Foxtrot – организованной преступной группировкой, в отношении которой Великобритания и США ввели санкции за организацию насилия против еврейских и израильских целей в Европе в интересах иранского режима», – сказала руководитель антитеррористического подразделения полиции Лондона Хелен Флэнаган. При этом она подчеркнула, что следствию не удалось установить предполагаемую жертву покушения и обнаружить доказательства непосредственного участия Ирана в организации именно этого преступления.

Расследование продолжается. Британская полиция проверяет обстоятельства передачи оружия Натланду и причастность других лиц к подготовке убийства.

Как сообщал Newsru.co.il в мае 2024 года, израильская разведка «Мосад» установила, что лидер группировки Foxtrot Рава Маджид, иранский курд по происхождению, известный под кличкой «Курдский лис», был завербован спецслужбами Ирана для организации нападений на израильские и еврейские объекты в Европе. В частности, «Мосад» связывал Foxtrot с нападением на посольство Израиля в Стокгольме в январе 2024 года, когда возле здания дипломатической миссии была обнаружена неразорвавшаяся граната. По сведениям израильской разведки, Маджид был завербован после переезда из Турции в Иран в сентябре 2023 года.

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