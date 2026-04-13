 

В Италии предъявлены обвинения водителю «скорой», подозреваемому в убийствах пациентов

13.04.2026, 13:24, Разное
  Поддержать в Patreon

В Италии предъявлены обвинения 27-летнему Луке Спада из расположенного в Эмилии-Романьи города Форли. Водитель скорой помощи подозревается в убийстве по меньшей мере шести пожилых человек. Согласно материалам дела, он делал им внутривенно вкалывал им воздух.

Расследование было начато, когда полицейские обратили внимание на высокую смертность среди перевозимых им пожилых пациентов. Его телефон поставили на прослушивание, которое установило, что называл себя «ангелом смерти» и признавался, что убийства приносят ему удовольствие.

«Эти несчастные достаточно страдали. Они заслужили право предстать перед создателем», – говорил он одному из собеседников.

Спада был арестован по подозрению в убийстве 85-летней Деанны Мамбелли. 25 ноября 2025 года он забрал ее из пансионата для пожилых на рутинную проверку в больницу. Дорога заняла всего несколько минут, но она ее не пережила. Вскрытие показало, что она умерла от инфаркта, вызванного попаданием воздуха в вену.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике