В ГАИ предложили ввести авансированные штрафы за превышение скорости

Государственная автоинспекция обратились к правительству с инициативой предварительного взимания штрафов за превышение скорости. Такая мера, по мнению руководства ведомства, поможет повысить зарплату сотрудникам инспекции и позволит увеличить отчисления в федеральный бюджет.

ГАИ полагает, что действующих средств фиксации нарушений ПДД недостаточно, чтобы справедливо наказать всех нарушителей, а существенно увеличить количество камер на автодорогах в настоящее время не позволяет экономическая ситуация и дефицит кадров на рынке труда.

«Изначально мы хотели контролировать скорость беспилотниками, но учитывая нынешние реалии, это может испугать водителей и привести к повышенной аварийности, – отмечает заместитель главы ГАИ Гамлет Лероян. – Также нам не хватает сотрудников для обработки данных. Поэтому сегодня мы имеем ситуацию, когда превышают скорость от трёх до пяти транспортных средств, но камера фиксирует только одно из них или места, где есть ограничения, но нет средств фиксации»

В документе ведомство предлагает в начале каждого календарного года с банковских счетов автовладельцев автоматически списывать 5 тысяч рублей. В будущем сумма взноса будет увеличиваться в соответствии с инфляцией. При этом при совершении нарушений ПДД, зафиксированных техническими средствами, водители заплатят положенные по закону суммы, помимо авансированного платежа. Свой вердикт по инициативе ГАИ вынесет Минтранс, а затем правительство.

—