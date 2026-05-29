 

В ДВФУ придумали, как эффективно ремонтировать суда в арктических районах

29.05.2026, 9:45, Разное
Фото: ДВФУ

Ученые Дальневосточного федерального университета подготовили перспективную методику сварки, позволяющую осуществлять ремонт морских судов и повреждений трубопроводов непосредственно в сложных условиях Арктики.

Агрессивный климат арктических районов, включая быструю коррозию, удары льдин и резкие перепады температур, обуславливает быстрый износ стальных корпусов судов и трубопроводов. Ранее необходимые для их ремонта детали приходилось везти за сотни километров.

Однако предложенная специалистами ДВФУ технология позволит решить данную проблему путем восстановления поврежденных конструкций, применяя дуговую наплавку биметалла, представляющего собой двухслойный композитный материал. При этом образцы с успехом перенесли испытания на устойчивость к механическим нагрузкам и воздействию соленой морской воды.

В ДВФУ также уточнили, что в рамках программы исследований было проведено несколько десятков экспериментов, в ходе которых подбиралось идеальное сочетание металлов и режима наплавки. В конечном итоге был получен биметалл, не теряющий прочность, не уступающий по характеристикам заводским аналогам и соответствующий всем государственным требованиям и стандартам.

Кроме того, эффективность новой технологии и ее преимущества над альтернативными решениями были подтверждены лабораторными исследованиями, проведенным в сотрудничестве со специалистами Санкт-Петербургского политехнического университета.

