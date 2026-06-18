В древнем янтаре обнаружили клещей, шедших гуськом

В современной природе муравьи, гусеницы и даже лангусты часто передвигаются длинными колоннами. Такая миграция помогает им экономить энергию и успешно преодолевать препятствия. Однако в палеонтологической летописи подобные «хороводы» встречались крайне редко и принадлежали исключительно морским обитателям — например, кембрийским ракообразным или палеозойским трилобитам. До сих пор исследователи не знали, когда коллективное строевое движение появилось на суше и какие механизмы помогали микроскопическим существам не терять друг друга без развитого зрения.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, изучили два куска среднемелового бирманского янтаря. В первом образце застыла линия из 13 личинок очень длинноногих клещей. Ранее неизвестный вид получил название Protofilum ordinatum. Во втором смола законсервировала еще трех клещей этого же вида — они успели прицепиться к ногам древней мухи.

Чтобы рассмотреть детали размером в несколько микрометров сквозь толщу древней смолы, авторы работы просветили инклюзы с помощью конфокальной лазерной сканирующей микроскопии. Использование лазеров с длиной волны 488 и 590 нанометров позволило обойти визуальные искажения янтаря и собрать точные трехмерные проекции анатомических структур членистоногих.

Микроскопия показала, что ископаемые клещи обладали уникальным прядильным аппаратом. Фильера располагалась у них прямо на спинной стороне ротового аппарата (хелицерах). На снимках одного из клещей исследователи разглядели сам момент плетения — из отверстия выделяется и тянется свежая капля секрета.

Клещи шли вплотную друг к другу. Однако их строй держался не только на тактильном контакте. Лапки соседних особей стягивали тончайшие шелковые нити диаметром от одного до трех микрометров. В отличие от современных пауков или гусениц, которые оставляют шелковую дорожку на поверхности земли, мезозойские клещи связывали нитями непосредственно друг друга. Шелк работал как механический страховочный трос: он стабилизировал колонну и не давал животным оторваться от группы при прохождении сложного рельефа.

Поскольку найденные клещи представляют собой личиночную стадию, авторы исследования связали их коллективное поведение с будущим размножением. Во взрослом возрасте эти клещи становятся свободноживущими хищниками. Палеонтологи предположили, что если насекомое-хозяина захватит лишь одна личинка, после спуска в новом лесу ее шанс встретить партнера будет стремиться к нулю. Миграция в прочной связке позволяла целой группе клещей синхронно залезть на одну муху (явление суперпаразитизма), чтобы затем вместе десантироваться и гарантированно спариться на новом месте.

У современных клещей биологи больше не наблюдают подобного поведения. За сто миллионов лет эволюции они перешли на другие методы поиска хозяев (например, засады или использование химических феромонов), полностью отказавшись от шелковой страховки. Находка доказывает, что сложные биомеханические стратегии для коллективной миграции возникли на суше задолго до появления социальных насекомых, однако эволюция легко вычеркивает даже такие изощренные решения при изменении экологических условий.

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