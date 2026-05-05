В целях безопасности москвичам 9 мая запретят выходить на улицу

Мэрия Москвы приняла постановление «Об обеспечении безопасности граждан в период проведения Дня Победы». Документ вводит ограничения на некоторые формы жизнедеятельности в столице и прилегающих населённых пунктах. Список ограничений доступен на сайте мэрии и в качестве уведомления пришёл гражданам через Госуслуги.

С 06:00 8 мая до 23:00 10 мая жителям и гостям столицы, а также таких пригородов столицы – Красногорска, Балашихи и Мытищ – запретят покидать места своего проживания, приближаться к окнам, пользоваться в личных целях мобильной связью, разогревать продукты питания, просеивать и замешивать муку. Исключения будут действовать для сотрудников государственных предприятий по особым пропускам. Контроль за соблюдениями ограничений поручен силовикам и специально назначенным домовым и районным старостам.

По словам ответственного за проведение праздничных мероприятий Алексея Ежовкина, ограничения нужны для противодействия возможным провокациям и не приведут к дискомфорту для «сознательных граждан».

—