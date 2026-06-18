В Беларуси найдено уникальное месторождение бензина

Белорусская геологоразведочная экспедиция под личным патронажем Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко обнаружила в 40 километрах от столицы, в районе агрогородка Колодищи, уникальное нефтегазоносное месторождение с аномальными физико-химическими свойствами. Согласно предварительным данным лабораторных исследований, углеводородное сырьё, извлекаемое из скважины № 1-Колодищи, представляет собой не традиционную нефть, а готовую топливную смесь с октановым числом не ниже 95 по исследовательскому методу, не требующую переработки на нефтеперерабатывающих заводах.

«В пластовых условиях горизонта Д1ф-К (девонская система) зафиксирована естественная биогенно-каталитическая конверсия тяжёлых углеводородов в лёгкие фракции. Благодаря уникальному сочетанию температурного градиента (87–92 °C), давления (240 атм) и присутствия природных цеолитовых катализаторов в матрице песчаника, в недрах происходит процесс, аналогичный промышленному каталитическому риформингу, но с более высоким КПД», – пояснил председатель Государственного производственного объединения «Белгеология» Дмитрий Жук.

Научное обоснование феномена, представленное в Национальной академии наук Беларуси, опирается на теорию «природного гидрокрекинга с селективной ароматизацией». В породном коллекторе обнаружены микроорганизмы-экстремофилы рода Geobacter belarusensis, способные в анаэробных условиях расщеплять длинные углеводородные цепи с одновременным синтезом изооктана, толуола и других высокооктановых компонентов.

«Фактически, недра Беларуси выполняют функцию гигантского биореактора, – пояснил доктор геолого-минералогических наук профессор Виктор Гринь. – Мы извлекаем не сырьё, а готовый продукт с контролируемым фракционным составом».

Первая опытная партия «природного бензина АИ-95» объёмом 500 тонн уже направлена на сертификацию в лаборатории Евразийского экономического союза. Эксперты отмечают, что в случае подтверждения стабильности состава месторождение Колодищи может стать основой для новой модели энергобезопасности, при которой страна получает готовое топливо напрямую из скважины.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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