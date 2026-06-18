 

Украинские БПЛА вновь атаковали НПЗ в Капотне, над Москвой поднимаются столбы дыма

18.06.2026, 9:15, Разное
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В ночь на 18 июня Вооруженные силу Украины нанесли новый удар по Москве и Московской области. Во второй раз за последние дни атакован нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Над российской столицей поднимаются столбы дыма.

«Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Принимаются меры к ликвидации последствий», – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, ПВО сбили 33 беспилотника, летевших на город.

На территории важнейшего объекта топливной инфраструктуры Москвы зафиксировано несколько возгораний. Горят по меньшей мере два резервуара. Отметим, что НПЗ находится в 15 километрах от Кремля.

МНПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы. Он обеспечивает около 35% рынка топлива столицы, а также до 70% потребностей региона в бензине. Отсюда поступает авиационное топливо в московские аэропорты.


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