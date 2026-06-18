Ученые пересмотрели причину ранней смерти музы Боттичелли

Симонетта Веспуччи, в девичестве Каттанео, родилась в Генуе или вблизи нее, предположительно, 28 января 1453 года. В 1469-м вышла замуж за Марко Веспуччи, потомка знатной флорентийской банкирской семьи. Благодаря этому браку Симонетта вошла во флорентийское высшее общество, а за счет своей красоты, изысканных манер и интеллекта быстро приобрела в нем популярность, блистая при дворе герцогов Медичи.

Одним из самых преданных поклонников и близких друзей Симонетты был Сандро Боттичелли, который считал ее своей музой, а черты ее лица — воплощением эстетических канонов эпохи Возрождения. Боттичелли увековечил красоту Симонетты в пяти работах, в том числе в знаменитых полотнах «Рождение Венеры» и «Весна».

Симонетта умерла 26 апреля 1476 года в возрасте всего 23 лет. Принято считать, что причиной преждевременной смерти стала чахотка (туберкулез легких). Однако исследователи из Римского и Калифорнийского университетов, статья которых опубликована в журнале Endocrinology, Diabetes & Metabolism, пришли к выводу, что Симонетта страдала от нейроэндокринного заболевания — аденомы (доброкачественной опухоли) гипофиза.

Смерть женщины, по мнению авторов исследования, наступила в результате быстрого роста опухоли. Это привело к апоплексии гипофиза — острому патологическому состоянию, связанному с кровоизлиянием или нарушением кровоснабжения гипофиза.

Гипофиз — железа внутренней секреции, расположенная в головном мозге. Она вырабатывает гормоны, регулирующие обмен веществ, рост, репродуктивную функцию и другие процессы в организме.

Свои выводы исследователи сделали на основании изучения сохранившихся исторических документов, а также анализа изображений лица Симонетты. Так, «Аллегорический портрет женщины» работы Боттичелли изображает Симонетту со струйкой молока, брызжущей из правой груди. Это удивительно, если учесть, что Симонетта никогда не рожала и, предположительно, страдала бесплодием.

Ученые предположили, что у нее была галакторея — выделение молока из молочных желез, не связанное с беременностью или грудным вскармливанием. Галакторея, как и бесплодие, — один из симптомов аденомы гипофиза, в избытке секретирующей гормон пролактин.

Кроме того, анализ пяти портретов Симонетты работы Боттичелли с помощью предварительно и соответствующим образом обученной нейросети показал, что у нее постепенно менялись, увеличиваясь в пропорциях, черты лица. Аналогичный процесс наблюдается у пациентов с прогрессирующей аденомой гипофиза.

Такие характерные изменения особенно явно затрагивали верхнюю часть лица Симонетты. Это позволило исследователям предположить, что опухоль разрасталась в носовых пазухах.

Причину смерти Симонетты также подтвердила переписка между ее свекром Пьеро Веспуччи и Лоренцо де Медичи. Там упоминается, что в начале 1476 года, незадолго до своей преждевременной кончины, Симонетта упала на балу, у нее началось обильное носовое кровотечение, которое было невозможно остановить. В течение нескольких следующих дней здоровье девушки быстро ухудшилось, она оказалась прикованной к постели.

В последние дни жизни Симонетта страдала от обильных носовых кровотечений, насморка, изнурительных головных болей и спутанности сознания. Временами наблюдались галлюцинации, сопровождавшиеся рвотой и высокой температурой.

Все эти симптомы согласуются с предположительным диагнозом, поставленным Симонетте спустя 550 лет, — быстрорастущей опухолью гипофиза, заключили авторы исследования.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro