Ученые объяснили, почему у тираннозавра были маленькие передние конечности

Тираннозавр известен сокрушительным укусом, гигантскими размерами и крошечными передними лапами. Почему у этих хищников развились столь несоразмерные конечности, долго оставалось предметом споров. Новое исследование в Proceedings of the Royal Society предлагает ответ: эволюция коротких передних конечностей могла быть связана с ростом прочности черепа и увеличением размеров тела.

Ученые установили, что передние конечности независимо уменьшались как минимум у пяти групп хищных тероподов — цератозаврид, кархародонтозаврид, абелизаврид, мегалозаврид и тираннозаврид. Процесс шел параллельно с развитием массивных и прочных черепов. По мере того как челюсти становились главным орудием охоты, передние конечности, вероятно, теряли прежнюю роль.

Палеонтолог Чарли Шерер поясняет: именно прочность черепа, по-видимому, со временем способствовала уменьшению передних конечностей. Хищники переставали нуждаться в мощных лапах, когда голова брала на себя основную работу. Чтобы проверить эту гипотезу, Шерер с коллегами собрали данные по 85 видам нептичьих тероподов. Они сравнили размеры конечностей и черепов, а также массу тела, проследив эволюционные изменения. Результаты показали: редукция конечностей не сводилась к побочному эффекту увеличения размеров тела, а была связана с формированием более прочного черепа. Шерер подчеркивает: важна не столько величина головы, сколько ее прочность.

Но почему спинозавриды и мегарапториды сохранили длинные передние конечности? Это может объясняться различиями в рационе. Хищники с разной добычей эволюционировали по-разному. Охотники на крупных животных полагались на челюсти, а виды с иными предпочтениями, возможно, активнее использовали передние конечности. Аналогичное эволюционное давление, по словам Шерера, наблюдается у зубатых китов: крупная добыча не проходит им в глотку, поэтому они питаются мелкими и средними животными. «Выбор добычи влияет на морфологию черепа и его прочность», — резюмирует Шерер. Так мощный череп мог сделать передние конечности тираннозавра забавно короткими.Источник — Proceedings B of the Royal Society

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