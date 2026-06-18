 

Ученые объяснили, почему у тираннозавра были маленькие передние конечности

18.06.2026, 14:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Тираннозавр известен сокрушительным укусом, гигантскими размерами и крошечными передними лапами. Почему у этих хищников развились столь несоразмерные конечности, долго оставалось предметом споров. Новое исследование в Proceedings of the Royal Society предлагает ответ: эволюция коротких передних конечностей могла быть связана с ростом прочности черепа и увеличением размеров тела.

Ученые установили, что передние конечности независимо уменьшались как минимум у пяти групп хищных тероподов — цератозаврид, кархародонтозаврид, абелизаврид, мегалозаврид и тираннозаврид. Процесс шел параллельно с развитием массивных и прочных черепов. По мере того как челюсти становились главным орудием охоты, передние конечности, вероятно, теряли прежнюю роль.

Палеонтолог Чарли Шерер поясняет: именно прочность черепа, по-видимому, со временем способствовала уменьшению передних конечностей. Хищники переставали нуждаться в мощных лапах, когда голова брала на себя основную работу. Чтобы проверить эту гипотезу, Шерер с коллегами собрали данные по 85 видам нептичьих тероподов. Они сравнили размеры конечностей и черепов, а также массу тела, проследив эволюционные изменения. Результаты показали: редукция конечностей не сводилась к побочному эффекту увеличения размеров тела, а была связана с формированием более прочного черепа. Шерер подчеркивает: важна не столько величина головы, сколько ее прочность.

Но почему спинозавриды и мегарапториды сохранили длинные передние конечности? Это может объясняться различиями в рационе. Хищники с разной добычей эволюционировали по-разному. Охотники на крупных животных полагались на челюсти, а виды с иными предпочтениями, возможно, активнее использовали передние конечности. Аналогичное эволюционное давление, по словам Шерера, наблюдается у зубатых китов: крупная добыча не проходит им в глотку, поэтому они питаются мелкими и средними животными. «Выбор добычи влияет на морфологию черепа и его прочность», — резюмирует Шерер. Так мощный череп мог сделать передние конечности тираннозавра забавно короткими.Источник &#8212 Proceedings B of the Royal Society


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

19.06 / Операторы связи будут брать плату с абонентов, чьи номера никогда не использовали мошенники и спамеры

19.06 / Что известно о «пептиде молодости» GHK-Cu и чем опасны инъекции

19.06 / Учёные нашли способ разрушать «вечные химикаты» PFAS — с помощью ультрафиолета и без реагентов

19.06 / Лавров пригрозил началом ядерного конфликта между Россией и NATO

19.06 / Миллионы людей принимают кальций и витамин D ради костей — масштабный анализ не нашел пользы

19.06 / МИД Швейцарии подтвердил отмену назначенных на пятницу переговоров Ирана и США

19.06 / Вэнс отложил поездку в Швейцарию на переговоры с Ираном «по причинам логистики»

18.06 / Стив Виткофф — Иран пригласит инспекторов МАГАТЭ на свои объекты

18.06 / Премьер-министр Болгарии заявил, что наложит вето на новые санкции ЕС против России

18.06 / В Британии мужчина бросил трехлетнего мальчика в вольер с крокодилами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике