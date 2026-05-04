Ученые нашли самое южное свидетельство туберкулеза в доколумбовых Андах

Объектом изучения стала долина Успальята в аргентинской провинции Мендоса. Это самый южный регион Анд, и вопрос о том, как распространялось сельское хозяйство в нем долгое, время оставался нераскрытым.

В Евразии неолитическая революция часто шла через миграцию земледельцев, замещавших охотников-собирателей. В Южной Америке, одном из центров одомашнивания растений, картина была сложнее. Долина Успальята, где земледелие появилось поздно и было основано на видах, одомашненных в других регионах, стала идеальным местом для проверки гипотез.

Ученые проверили, принесли ли технологии мигранты, или их переняли местные жители. Для этого секвенировали геномы 46 древних людей, живших от 2200 до 500 лет назад, и провели изотопный анализ 121 образца костей и зубов. Содержание изотопов углерода и азота помогло определить долю кукурузы в рационе, а соотношение изотопов стронция — отличить местных от пришлых. Эти данные дополнили радиоуглеродным датированием, анализом скелетов на предмет болезней и поиском древней ДНК патогенов. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature.

Результаты исследования показали преемственность популяций долины Успальята на протяжении 1700 лет. Охотники-собиратели и более поздние земледельцы оказались представителями одной генетической линии. Следов масштабной миграции, которая могла бы принести сельское хозяйство, ученые не обнаружили. Значит, на южной границе Анд переход к производящему хозяйству был результатом культурной диффузии. То есть местные сообщества перенимали новые технологии, а не замещались мигрантами.

Также авторы научной работы выяснили, что в период между 810 и 700 лет назад, до прихода инков, в долине появилась группа мигрантов. Их останки нашли в крупнейшем могильнике Потреро-Лас-Колониас. Эти люди прибыли из геологически иного района, вероятно, с восточных низменностей, и провели в Успальяте лишь последние годы жизни. Группа отличалась экстремально высокой долей кукурузы в рационе — до 67%, что сопоставимо с уровнем потребления в центральной части Анд.

Новые сканы «ледяных мумий» показали, что инки приносили в жертву больных детей Ученые провели КТ-сканирование четырех мумий инкских девочек, убитых приблизительно 500 лет назад и оставленных на вершинах Анд в качестве посредников для общения с богами. Оказалось, вопреки истор… naked-science.ru

Изучение останков позволило воссоздать картину тяжелого кризиса. На костях выявили маркеры системного стресса: признаки детского недоедания, высокую частоту потери зубной эмали, следы инфекций. Геномный анализ подтвердил присутствие ДНК Mycobacterium tuberculosis древней южноамериканской линии. Это одно из самых южных свидетельств туберкулеза в доколумбовых Андах среди земледельцев.

Палеоклиматические данные показали, что в тот период в регионе были холодные и засушливые условия, создававшие проблемы для оседлого земледелия. Генетический анализ также выявил, что популяция мигрантов переживала длительный демографический спад на протяжении многих поколений до переселения.

У мигрантов абсолютно доминировала одна митохондриальная линия, передающаяся по матери, тогда как отцовских линий было несколько. Это указывает на матрилокальное общество, где женщины были ядром группы. Следов насильственных травм на костях нет, что говорит об организованном переселении родственных групп как о стратегии выживания, а не о вражеском вторжении.