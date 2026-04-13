 

Твердотельная ядерная батарейка из США сможет питать небольшие устройства до 100 лет

13.04.2026, 10:29, Разное
Компания NRD LLC представила новую серию ядерных батареек NBV, чей срок службы составляет до 100 лет без необходимости обслуживания и перезарядки. Это примерно равно периоду полураспада никеля-63 — радиоактивного элемента, который является «сердцем» этого устройства. Твердотельная конструкция батареи специально выполнена так, чтобы ее невозможно было разобрать или вскрыть без повреждения – это одноразовое устройство.

Данный изотоп считается наиболее перспективным для создания компактных ядерных источников питания, но у него есть принципиальный недостаток. Никель-63 генерирует бета-излучение крайне малой мощности. С другой стороны, процесс распада изотопа непрерывный, что позволяет предельно долго поддерживать работу устройств с символическим потреблением энергии, которые нельзя отключать. Таких, как датчики — особенно установленные в удаленной местности.

Компания NRD заявляет, что батарея может обеспечивать выходную мощность от 5 нановатт до 500 нановатт. Устройство работает в диапазоне напряжений от 1,0 В до 20,0 В, номинальный ток 7,5-33 нА. Размеры батарейки всего 20 мм х 20 мм х 12 мм. Из-за малой энергии бета-излучение не выходит за пределы конструкции, а потому такая батарейка полностью безопасна.

О стоимости новой батарейки и планах по ее серийному выпуску пока ничего неизвестно.

ПОСЛЕДНЕЕ

13.04 / В России возбуждено уголовное дело против израильской журналистки Марианны Беленькой

13.04 / Гибридные пчелы научились бороться с клещом-паразитом

13.04 / Ведущий кандидат на пост губернатора Калифорнии вышел из борьбы после обвинений в изнасиловании

13.04 / На МКС замироточил компрессор кислородного генератора

13.04 / Асгард-археи и бактерии впервые показали прямой контакт, создавший предка всех животных и растений

13.04 / Папа Лев XIV начинает визит в Африку с мусульманской страны

13.04 / В России разработали принтер для микроэлектроники, не требующий расходников

13.04 / Трамп обвинил Папу Римского в слабости и близости к левым

13.04 / Итоги выборов в Венгрии — поражение Орбана, рекордная явка

12.04 / Виктор Орбан признал поражение на парламентских выборах в Венгрии

