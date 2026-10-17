Турецкие власти возмущены — президент Израиля посетил Азербайджан, обойдя запрет Анкары

Президент Израиля Ицхак Герцог в среду прибыл в Баку на регулярном рейсе авиакомпании Azerbaijan Airlines, обойдя турецкий запрет на использование воздушного пространства страны для поездок израильских официальных лиц. Это вызвало возмущение в Анкаре. Позднее турецкие официальные лица заявили, что не знали о присутствии израильского президента на борту пассажирского самолета, пишет OC-media.

В 2024 году Турция уже отказала Герцогу в разрешении на пролет над своей территорией, из-за чего он отменил участие в климатической конференции COP29, проходившей в Баку. Однако в конце минувшей недели Ицхак Герцог беспрепятственно прибыл в Баку для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (CICA). В ходе визита он также провел отдельную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Во время выступления Герцога на саммите министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и другие представители делегаций демонстративно покинули зал. Видеозаписи этого эпизода широко распространились в социальных сетях.

Турецкие власти выразили возмущение тем фактом, что президент Израиля прибыл в Баку через воздушное пространство Турции. В Азербайджане, в свою очередь, ответили, что для визита президента Израиля в Азербайджан не организовывали специальный самолет или необычный рейс. Он прибыл в Азербайджан как пассажир коммерческого рейса J222 авиакомпании Azerbaijan Airlines. В ответ на возмущение Турции, в Азербайджане заявили, что «не обязаны информировать какую-либо страну о своих рейсах».

Близкое к властям азербайджанское агентство APA указало, что президент Израиля, его помощник и небольшая группа израильской делегации прибыли в Баку обычным коммерческим рейсом Баку – Тель-Авив – Баку. Как и любые другие пассажиры, они приобрели билеты и путешествовали самолетом.

«В Турции те, кто при любом удобном случае ищет повод придраться к Азербайджану, превратили этот вопрос в предмет манипуляций, – пишет APA. – Но если применять такой же подход к пассажирам коммерческих рейсов, то придется проверять и людей, путешествующих самолетами Turkish Airlines, Pegasus Airlines, AJet и других авиакомпаний».

Нынешний инцидент произошел на фоне обострения отношений между Турцией и Азербайджаном, которое, по сообщениям СМИ, связано с неоднозначно воспринятым запретом на ношение хиджабов в азербайджанских школах. Анкара также давно выражает недовольство тесными связями Баку с Израилем. Некоторые турецкие комментаторы связывают эти два вопроса, утверждая, что предполагаемое неуважение азербайджанских властей к исламу отчасти объясняется дружбой с Израилем.

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