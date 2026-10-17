«Для меня было честью работать на него» — уволенная пресс-секретарь Белого дома поблагодарила Трампа

Кэти Закария, уволенная с должности пресс-секретаря Белого дома спустя всего пять дней после вступления в должность, опубликовала в социальной сети X фотографию с президентом США Дональдом Трампом, сопроводив ее восторженным отзывом о бывшем начальнике.

«Президент Трамп – добрый, замечательный, любезный, внимательный, энергичный и трудолюбивый человек. Мне бы хотелось, чтобы больше американцев ценили его. Никто никогда не сможет сделать Америку столь же великой, как это сделал и продолжает делать он», – написала Закария. «Для меня было честью работать на него», – добавила она.

Закария была назначена пресс-секретарем Белого дома вместо Кэролайн Ливитт 9 октября. Ее первый и единственный брифинг для журналистов продолжался около 14 минут и вызвал многочисленные критические отзывы. Впоследствии возникли вопросы относительно ее профессиональной квалификации: Закария, неоднократно представлявшаяся юристом, признала, что не смогла сдать квалификационный экзамен на право заниматься адвокатской практикой в Калифорнии.

Незадолго до сообщения об увольнении Закарии Трамп заявил журналистам, что посоветовал ей пересмотреть решение о работе пресс-секретарем из-за несправедливого, по его мнению, отношения со стороны СМИ. Президент подчеркнул, что высоко ценит Закарию, и не исключил ее назначения на другую должность в администрации.

Закария стала самым недолго проработавшим пресс-секретарем Белого дома в современной истории США. Прежний рекорд принадлежал Энтони Скарамуччи, покинувшему администрацию Трампа в 2017 году спустя 11 дней после назначения.

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