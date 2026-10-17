 

Новейший авианосец США впервые принял на борт истребитель F-35C

17.10.2026, 6:48, Разное
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Американский военно-морской флот провел первые испытания посадки и взлета палубного истребителя пятого поколения F-35C Lightning II на борту нового атомного авианосца John F. Kennedy (CVN-79). Испытания состоялись в западной части Атлантического океана, пишет специализированное издание USNI News.

В испытаниях участвовали летчики 23-й испытательно-оценочной авиационной эскадрильи (VX-23) ВМС США, известной под названием Salty Dogs. Истребитель совершил посадку с использованием усовершенствованной системы аэрофинишеров Advanced Arresting Gear, после чего вновь поднялся в воздух.

John F. Kennedy – второй американский авианосец типа Gerald R. Ford. В отличие от головного корабля серии, который первоначально не был полностью приспособлен для эксплуатации истребителей F-35C, новый авианосец должен получить необходимые системы еще до ввода в боевой состав флота.

Требование обеспечить совместимость авианосца с F-35C и установить современную радиолокационную систему обнаружения воздушных целей Enterprise Air Surveillance Radar было закреплено Конгрессом США. Необходимость выполнения этих условий стала одной из причин переноса сроков передачи корабля флоту.

В сентябре 2026 года ВМС США частично приняли корабль от судостроительной компании Newport News Shipbuilding. Окончательная передача авианосца запланирована на март 2027 года.

Одной из технических проблем при строительстве авианосцев нового поколения стала установка электромагнитных подъемников вооружения Advanced Weapons Elevators, предназначенных для транспортировки боеприпасов из внутренних отсеков на полетную палубу. К началу ходовых испытаний на авианосце John F. Kennedy были полностью готовы семь из одиннадцати таких подъемников. Оставшиеся четыре проходят заключительные испытания.

Аналогичные технические сложности возникали при строительстве первого авианосца серии Gerald R. Ford (CVN-78). В частности, потребовались дополнительные работы по доводке аэрофинишеров и подъемников вооружения.

Успешные испытания F-35C стали очередным этапом подготовки John F. Kennedy к вводу в эксплуатацию. Самолет F-35C отличается от других модификаций семейства F-35 увеличенной площадью крыла, усиленным шасси и оборудованием для посадки на авианосцы с использованием аэрофинишера.


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