 

Три пассажира круизного лайнера скончались из-за вспышки хантавируса

03.05.2026, 22:03, Разное
Всемирная организация здравоохранения подтвердила вспышку тяжелого острого респираторного заболевания на борту круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из аргентинского порта Ушуайя к островам Кабо-Верде.

Три пассажира лайнера скончались, еще один находится в реанимации в одной из больниц ЮАР. У одного из заболевших лабораторно подтвержден хантавирус, в еще пяти случаях существуют подозрения на инфекцию.

По информации AFP, первым заболел 70-летний пассажир, он скончался на борту судна, его тело было спущено на берег на острове Святой Елены. Его 69-летняя жена была доставлена в больницу в Йоханнесбург, спасти ее не удалось. Третий умерший — 69-летний житель Великобритании, он также скончался в больнице в Йоханнесбурге. В данный момент решается вопрос о госпитализации еще двух пассажиров рейса, после чего судно продолжит путь к Канарским островам.

Хантавирусы переносятся грызунами и передаются человеку при контакте с их мочой, пометом или слюной, а также при вдыхании зараженной пыли. Некоторые виды хантавируса вызывают геморрагическую лихорадку.

Судно MV Hondius принадлежит нидерландской компании Oceanwide Expeditions. Оно рассчитано на 170 пассажиров и около 70 членов экипажа. Компания пока не прокомментировала ситуацию.

