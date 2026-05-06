Трамп — «Высоки шансы, что соглашение с Ираном будет достигнуто еще до моего визита в Китай»

На фоне публикаций о том, что США и Иран близки к согласованию меморандума, который должен положить конец военным действиям, президент США Дональд Трамп выступил 6 мая с очередными заявлениями по иранскому вопросу.

В интервью газете New York Post президент заявил, что время для прямых переговоров двух стран еще не пришло. В беседе с корреспондентом PBS Трампу был задан вопрос, будет ли иранский уран, возможно, вывезен в США. Глава государства отметил: «Без «возможно». Это то, что произойдет».

В этом же интервью Трамп заявил: высоки шансы, что соглашение с Ираном будет заключено еще до визита в Китай. «Достижение соглашения до следующей недели было бы идеальным, но мы этого не требуем», – заявил он. Визит Трампа в Китай должен начаться 14 мая.

Незадолго до этого Трамп написал в сети Truth Social: «Если Иран согласится на то, что уже договорено, а это большее «если», легендарная операция «Эпическая ярость» завершится, и Ормузский пролив будет открыт для всех, включая Иран. Если же не – начнется бомбардировка и, к сожалению, она будет интенсивнее прошлой».