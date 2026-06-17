 

Трамп пригрозил возобновить удары по Ирану, если Тегеран не будет соблюдать договоренности

17.06.2026, 17:15, Разное
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Президент США Дональд Трамп заявил, что промежуточная договоренность с Ираном не является окончательной, и пригрозил возобновить боевые действия, если окончательное соглашение ему не понравится или же Тегеран не будет соблюдать договоренности.

Агентство Reuters сообщает, что это было сказано в беседе Трампа с журналистами на полях саммита G7 во французском Эвиан-ле-Бене.

«Это меморандум о взаимопонимании. И если он мне не понравится, мы вернемся к ударам, к сбрасыванию бомб. Если мне это не понравится, если они не будут соблюдать договоренности, мы сразу же вернемся к бомбардировкам», – заявил президент США.

По словам Трампа, меморандум о взаимопонимании с Ираном не предусматривает немедленного снятия санкций с Тегерана.

При этом он высоко оценил рамочные договоренности, достигнутые его администрацией. «Это очень сильная сделка. Никто не знает, что это такое, но она очень сильная, и, похоже, большинство людей очень довольны», – заявил Трамп.

ИзданиеTime of Israel пишет, что на двусторонней встрече с премьер-министром Индии Трампу был задан вопрос, хочет ли он, чтобы Израиль прекратил военные действия против «Хизбаллы» в Ливане, на что тот ответил: «Нет, я хочу, чтобы Израиль мог защитить себя, но я также хочу, чтобы он проявлял осмотрительность».

Меморандум о взаимопонимании с Ираном до сих пор официально не опубликован. Документ, состоящий из 14 пунктов, был днем ранее опубликован телеканалом «Аль-Арабия». Телеканал утверждает, что это есть текст соглашения. В этом документе говорится об открытии Ормузского пролива, об экономических уступках Тегерану, в свою очередь Иран обязуется не производить ядерное оружие и на более позднем этапе обсудить судьбу обогащенных материалов и другие вопросы, связанные с иранской ядерной программой.


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