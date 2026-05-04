Трамп пригрозил «стереть Иран с лица Земли»

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что, если в Ормузском проливе будут атакованы американские корабли, Иран будет стерт с лица Земли. Заявление было опубликовано после того, как Исламская республика атаковала Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, а также попыталась атаковать корабли американского ВМФ.

«У нас больше оружия и боеприпасов, чем раньше, и лучшего качества. У нас самые лучшие вооружения, и оно по всему миру. У нас базы по всему миру, и на них полно оружия. Мы можем это использовать, и, если потребуется, мы это сделаем», – заявил глава государства.

При этом президент подчеркнул: возможность заключения соглашения, основанного на принципе добросовестности, сохраняется. Альтернатива этому – возобновление военных действий.

Позже Трамп сообщил в сети Truth Social, что американские военные уничтожили семь иранских моторных лодок, попытавшихся атаковать корабли ВМФ США. Он подчеркнул, что единственное судно, пострадавшее в результате иранской атаки – южнокорейское коммерческое.

«Возможно, пришло время Южной Корее присоединиться к нашей миссии! Мы уничтожили семь иранских лодок, которые они называют «скоростными». Это все, что у них осталось», – добавил Трамп.