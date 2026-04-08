Трамп предложил Ирану создать совместное предприятие для обеспечния безопасности Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью ABC News, что США рассматривают возможность создания с Ираном «совместного предприятия», которое будет обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе.

«Мы думаем о таком совместном предприятии. Это способ обеспечить безопасность – и защитить от многих других людей», – заявил он. Отвечая на вопрос, позволит ли он Ирану взимать пошлину за проход через Ормуз, Трамп ответил: «Это прекрасно».

Президент также заявил, что не позволит Ирану продолжить обогащение урана – несмотря на заявления представителей режима аятолл, что Тегеран не пошел на уступки в этом вопросе. Трамп сообщил, что американские войска, стянутые в регион, останутся на Ближнем Востоке, дав понять, что они будут наблюдать за соблюдением соглашения.

По словам американского лидера, переговоры должны начаться 10 апреля, и он ожидает быстрого продвижения. Он также подтвердил, что ключевую роль в переговорах с Ираном сыграл Китай.