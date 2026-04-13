Трамп пообещал бороться с иранскими ударными катерами как с судами наркоторговцев

После вступления в силу режима морской блокады Ирана президент США Дональд Трамп опубликовал предупреждение для Тегерана, чтобы он не пытался ее обойти.

«Военно-морской флот Ирана лежит на дне моря, полностью уничтоженный – 158 кораблей. То, что мы не тронули, это небольшое количество так называемых «быстроходных ударных катеров», поскольку не считали их серьезной угрозой. Предупреждение: если любой из них попытается нарушить блокаду, он будет уничтожен с применением тех же средств, которые мы применяем для уничтожения судов наркоторговцев в открытом море. Это быстро и беспощадно», – написал Трамп.