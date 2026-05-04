 

Трамп отказался признать, что Иран нарушил перемирие ударами по ОАЭ

04.05.2026, 22:33, Разное
Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос, нарушил ли Иран перемирие, нанеся удары по Объединенным Арабским Эмиратам с помощью ракет и беспилотников.

В беседе с корреспондентом ABC Джонатаном Карлом он заявил, что «огонь не был интенсивным», а большинство ракет и беспилотников были перехвачены. На повторный вопрос о судьбе перемирия Трамп ответил: «Я изучаю ситуацию. Ирану лучше надеяться, что перемирие останется в силе». На вопрос о последствиях возможного нарушения он лишь сказал: «Я вас проинформирую».

Затем тема Ирана была затронута на мероприятии в Белом доме, посвященном малому бизнесу. Трамп заявил, что США «не могут позволить Ирану получить ядерное оружие», и описал военное положение Ирана так: «У них нет флота, нет ВВС, нет ПВО, нет радаров, нет лидеров – у них ничего нет».

