Трамп объявил об операции по выводу заблокированных судов из Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о начале операции «Свобода» (Project Freedom) по выводу иностранных судов из Ормузского пролива. По его словам, многие страны, не имеющие отношения к ближневосточному конфликту, обратились к США с просьбой помочь освободить их суда, заблокированные в проливе.

Операция начнется в понедельник утром по ближневосточному времени.

Трамп подчеркнул, что речь идет о «гуманитарном жесте»: на многих судах заканчиваются запасы продовольствия и всего необходимого для экипажей. По его словам, владельцы судов заявили, что не намерены возвращаться в пролив до тех пор, пока навигация в этом районе не станет безопасной.

Трамп предупредил, что на любую попытку помешать ходу операции будет дан силовой ответ. Одновременно он отметил, что его представители ведут «очень позитивные переговоры» с Ираном, которые «могут привести к положительным результатам для всех».