 

Трамп объявил об операции по выводу заблокированных судов из Ормузского пролива

03.05.2026, 23:03, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о начале операции «Свобода» (Project Freedom) по выводу иностранных судов из Ормузского пролива. По его словам, многие страны, не имеющие отношения к ближневосточному конфликту, обратились к США с просьбой помочь освободить их суда, заблокированные в проливе.

Операция начнется в понедельник утром по ближневосточному времени.

Трамп подчеркнул, что речь идет о «гуманитарном жесте»: на многих судах заканчиваются запасы продовольствия и всего необходимого для экипажей. По его словам, владельцы судов заявили, что не намерены возвращаться в пролив до тех пор, пока навигация в этом районе не станет безопасной.

Трамп предупредил, что на любую попытку помешать ходу операции будет дан силовой ответ. Одновременно он отметил, что его представители ведут «очень позитивные переговоры» с Ираном, которые «могут привести к положительным результатам для всех».

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

03.05 / Три пассажира круизного лайнера скончались из-за вспышки хантавируса

03.05 / Депутат Госдумы обвинил Эстонию и Латвию в нарушении обязательств, взятых при распаде СССР

03.05 / В Марокко во время учений пропали два американских военнослужащих

03.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1530-й день войны

03.05 / Министерство просвещения в дополнение к списку внеклассного чтения вводит список игр для внеклассного проигрывания

03.05 / Покупки в супермаркетах с 1 июня придётся придётся подтверждать через мобильное приложение. Через VPN оно работать не будет

03.05 / В захоронении римских младенцев нашли императорский пурпур

03.05 / Швеция запустила в космос первый в своей истории спутник-шпион

03.05 / Представители республиканцев в Конгрессе США — «Вывод войск из Германии – сигнал Путину»

03.05 / «Рейв протеста» — незаконная вечеринка на французском полигоне собрала 40000 участников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике