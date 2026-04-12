Трамп объявил, что «взорвёт» Ормузский пролив или подарит его Израилю

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пространную публикацию, которая привела в замешательство даже его сторонников: он пригрозил «взорвать» Ормузский пролив, но в то же время допустил, что просто подарит его Израилю.

Трамп подчеркнул, что «очень устал» от Ирана и хочет положить конец этой истории.

«Вы знаете, что этот пролив нам совершенно не нужен – он нужен другим странам, которые палец о палец не хотят ударить ради него. Потрясающие лицемеры! Но знаете, что? Я взорву этот чёртов пролив – клянусь богом, он взлетит на воздух, если я не получу сделку. Мы пришли к Ирану с лучшей сделкой, которую там могли бы вообразить, но они сказали: нет, мы хотим больше. Вы останетесь ни с чем, потому что я уничтожу этот пролив, уничтожу вас и вы будете жалеть об этом всю оставшуюся жизнь», – написал он.

Затем Трамп вспомнил, что с ним в колледже учился «отличный парень по фамилии Шапиро, который никогда не упускал свой куш».

«Если вы видите таких как он, то вы или в Израиле, или смотрите CNN. Я шучу, но вы знаете, это ребята с прекрасными деловыми навыками. И я хочу сказать, что могу просто подарить им Ормузский пролив. Понравится ли саудовскому принцу, когда мой друг Шапиро будет владеть проливом? А иранцам? Нет, я снова шучу, Ирана больше не будет. А тому трусу из Испании это понравится? Я думаю, он будет визжать, как девчонка, но он просто жалкий антисемит, вот в чём здесь дело», – заключил президент Америки.

