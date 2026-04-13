Трамп обвинил Папу Римского в слабости и близости к левым

Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением в адрес Папы Римского Льва XIV, обвинив его в слабости в вопросах преступности и внешней политики. В своей соцсети Truth Social Трамп написал, что понтифик «боится» его администрации, критикует действия Вашингтона в отношении Ирана и Венесуэлы, а также слишком близок к левым кругам.

Трамп сформулировал свое заявление грубо и демонстративно: «Папа Лев СЛАБ в вопросах преступности и ужасен во внешней политике… Мне не нужен Папа, который считает, что Ирану можно иметь ядерное оружие… Лев должен взяться за ум, руководствоваться здравым смыслом, перестать заигрывать с радикальными левыми и сосредоточиться на том, чтобы быть великим Папой, а не политиком».

Дональд Трамп также заявил, что если бы не находился в Белом доме, то Лев «не оказался бы в Ватикане».

Ранее Лев XIV критически высказывался о действиях администрации Трампа, в том числе в связи с войной против Ирана и миграционной политикой США. Понтифик в последние дни стал говорить по этим темам заметно жестче.