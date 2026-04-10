Трамп о переговорах в Пакистане — «Скоро все станет ясно»

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию New York Post заявил, что американские военные корабли в настоящее время пополняют свой арсенал «лучших боеприпасов».

По словам главы Белого дома, это необходимо для возобновления ударов по Ирану в случае провала переговоров в Пакистане.

На вопрос о том, верит ли он в успех дипломатического процесса, Трамп ответил в своем характерном стиле: «Мы выясним это в течение 24 часов. Скоро все станет ясно».