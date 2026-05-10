 

Трамп назвал ответ Ирана «совершенно неприемлемым»

10.05.2026, 22:48, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранский ответ на американские предложения по прекращению войны его не устраивает. «Я только что прочитал ответ так называемых «представителей» Ирана. Мне он не нравится – совершенно неприемлемо!» – написал Трамп на своей платформе Truth Social.

Ливанский телеканал «Аль-Майядин», связанный с «Хизбаллой», изложил основные пункты ответа Ирана. Согласно источникам телеканала, Тегеран потребовал снять морскую блокаду, предоставить ему свободу экспорта нефти, отменить американские санкции и разморозить иранские активы за рубежом.

Иран также настаивает на том, чтобы любое соглашение с Вашингтоном предусматривало немедленное прекращение войны с момента его объявления, включая ливанское направление.

Иран предлагает 30-дневное окно для переговоров и обсуждения деталей соглашения, а также взаимные шаги для проверки серьезности намерений обеих сторон.

Источники телеканала сообщили, что на нынешнем этапе переговоры между Вашингтоном и Тегераном будут вестись в письменном формате.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

10.05 / Дональд Трамп — «Иран больше не будет над нами смеяться»

10.05 / Министр обороны Латвии подал в отставку из-за украинских БПЛА

10.05 / Трамп — «Мы взорвем того, кто приблизится к иранскому урану»

10.05 / «А он смешной парень»: замглавы МВФ отреагировал на вопрос президента Сирии о возвращении активов, замороженных при Асаде

10.05 / Госдеп США заставил чиновника из Ярославля «освоить» 6 млн рублей на ремонте дорог

10.05 / «Артемида» сможет собрать осколки лунной мантии из кратера спутника

10.05 / В Оксфорде создали вирус, который способен уничтожить все берёзы в мире

10.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1537-й день войны

10.05 / На востоке Польши упал разведывательный БПЛА

10.05 / В Лондоне предъявлены обвинения по делу о съемке антисемитских видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике