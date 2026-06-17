 

Трамп на G7 — копия соглашения передана Израилю

17.06.2026, 18:45, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент США Дональд Трамп заявил, выступая на пресс-конференции на саммите «Большой семерки» во французском Эвиане, что соглашение с Ираном кладет конец блокаде Ормузского пролива и гарантирует, что эта страна не станет обладателем ядерного оружия.

По его словам, операция привела к смене режима, и новые лидеры умнее и значительно менее радикальны, чем предыдущие: «Одна группа лидеров уничтожена, другая – уничтожена, третья уничтожена частично. Полагаю, это смена режима.

«Если бы мы не пришли к соглашению, можно было продолжать бомбить Иран хоть два года – Ормузский пролив остался бы закрытым, а обогащение продолжалось бы. Иранцы подписали, потому что я убил Сулеймани. Он был злым гением», – заявил Трамп, пригрозив возобновить удары, если полное соглашение не будет достигнуто через 60 дней.

Президент заявил, что послал израильскому руководству копию меморандума и обещал, что на переговорах пойдет речь о ракетной программе и иранских террористических сателлитах.

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу он назвал хорошим человеком, который иногда увлекается. «Надо бы помягче. Не стоит взрывать дом каждый раз, когда в него входит кто-то из «Хизбаллы»».


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

18.06 / В древнем янтаре обнаружили клещей, шедших гуськом

18.06 / Украинские БПЛА вновь атаковали НПЗ в Капотне, над Москвой поднимаются столбы дыма

18.06 / МГУ получил миллиард рублей на создание обновлённой таблицы умножения

18.06 / Ученые пересмотрели причину ранней смерти музы Боттичелли

18.06 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1576-й день войны

18.06 / Физики впервые обнаружили квантовую запутанность в сантиметровом образце странного металла

18.06 / Большая часть даже Солнечной системы оказалась не проверена на техносигнатуры

18.06 / Ученые выяснили, почему иммунитет с возрастом хуже отвечает на воспаление

17.06 / Израильтянин задержан на Кипре по подозрению в покушении на убийство

17.06 / Белый дом обнародовал текст меморандума о взаимопонимании с Ираном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике