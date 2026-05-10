 

Трамп — «Мы взорвем того, кто приблизится к иранскому урану»

10.05.2026, 20:18, Разное
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телевизионной программе Full Measure, что все иранские ядерные объекты находятся под американским наблюдением и все попытки Ирана добраться до запасов урана будут пресечены. Интервью было записано несколько дней назад.

«На каком-то этапе мы до урана доберемся. Он под наблюдением. У нас есть космические силы, они ведут наблюдение. Если кто-то заходит, мы знаем его имя адрес, даже номер на удостоверении работника. Мы будем знать об этом, и мы этого человека взорвем», – заявил он.

«Я говорил, что иранцы побеждены, но не говорил, что все закончилось. Нам нужно две недели, чтобы достичь всех поставленных задач. На сегодняшний день мы достигли 70%. Цели еще остались. Но даже если мы этого не сделаем – им потребуется много лет на восстановление», – заявил Трамп.

Коснулся президент и ситуации в Ормузском проливе. «Нам пролив не нужен. Мы делаем это, чтобы помочь Израилю, Саудовской Аравии, Катару, Эмиратам и другим», – заявил он, добавив, что США добывают больше нефти, чем РФ и Саудовская Аравия вместе, и до конца года добыча будет увеличена.

Отметим, что вопрос о судьбе ядерной программы – один из самых острых на переговорах. Режим аятолл настаивает на своем праве продолжить обогащение урана. Официальный Тегеран отвергает требование США передать ему запасы урана.

