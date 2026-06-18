Трамп — «Критики соглашения – завистники и дураки»

Президент США Дональд Трамп ответил в сети Truth Social на критику подписанного им с Ираном меморандума, призванного положить конец военным действиям. Критические голоса раздаются и в Республиканской партии.

«Дураки, которые считают, что я не проявил с Ираном достаточно жесткости, когда биржевые котировки бьют РЕКОРДЫ, а цены на нефть «кувыркнулись» вниз – вы или завистники, или плохие люди, или глупцы», – написал он.

Отметим, что в меморандуме говорится об открытии Ормузского пролива, снятии санкций и выделении 300 миллиардов долларов на восстановление Ирана. Однако в нем не говорится об иранской ракетной программе и запрете на поддержку террористических прокси Ирана – эти группировки фактически признаются сторонами конфликта, равноценными американским союзникам.

Меморандум декларирует, что Иран не станет обладателем ядерного оружия, и говорит о снижении концентрации урана. Однако в нем не идет речи о ликвидации производственных мощностей иранской ядерной программы.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro