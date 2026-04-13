 

Трамп — «Иран хочет возобновить переговоры. К нам уже обратились»

13.04.2026, 19:24, Разное
Президент США Дональд Трамп провел 13 апреля незапланированную пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что Иран крайне заинтересован в возобновлении диалога и стремится к заключению соглашения. По его словам, к нему уже обратились «соответствующие люди».

Трамп подчеркнул – у Ирана не будет ядерного оружия. «Мы о многом договорились, но на это они не согласились. Но я уверен, что в результате они согласятся. Иначе договора не будет», – заявил он.

Трамп сообщил, что, перекрыв Ормузский пролив, Иран пытается шантажировать мир, добавив, что у иранцев ничего не получится: «США пролив не нужен – у нас свои нефть и газ. К нашим берегам идут суда, чтобы их загрузить».

