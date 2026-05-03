 

Трамп — американский военный контингент в Германии сократится больше, чем на 5000

03.05.2026, 5:34, Разное
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам во Флориде, что американский военный контингент в Германии сократится больше, чем на 5 тысяч человек.

«Мы собираемся значительно сократить численность, и мы сокращаем гораздо больше, чем на 5 тысяч человек», – заявил он.

Ранее Пентагон официально объявил о выводе около 5000 американских военнослужащих из Германии. Процесс должен завершиться в течение ближайших 6-12 месяцев. Пентагон называет это «пересмотром расстановки сил в Европе».

В Германии дислоцировано около 36000 американских военных. Вывод 5000 человек составляет примерно 14% от всего контингента.

Заявление о возможном сокращении американского военного контингента в Германии было сделано Трампом после резкой критики со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца, который на этой неделе заявил, что «иранцы сильны, они унижают США», и обвинил Трампа в том, что тот вступил в войну, «вообще не имея стратегии».

