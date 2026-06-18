 

Талибы запретили смартфоны для государственных служащих

18.06.2026, 12:15, Разное
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Талибан ввел запрет на использование смартфонов для государственных служащих Афганистана, пишет The Guardian. Согласно распоряжению, ограничения распространяются на всех сотрудников – от высокопоставленных чиновников до рядовых работников. Нарушителям грозит конфискация и уничтожение телефона, а также наказание по законам шариата. Исключения возможны только с письменного разрешения верховного лидера движения.

По данным источников внутри страны, запрет применяется неравномерно: в одних регионах он касается только госслужащих, а в других затрагивает учителей, медиков, студентов и даже обычных граждан. Эксперты считают, что власти могут проверять реакцию общества перед возможным расширением ограничений на все население.

Новые меры стали частью более широкой кампании по ограничению доступа к информации. Ранее власти уже временно отключали интернет по всей стране, объясняя это борьбой с «безнравственностью», однако такое решение вызвало серьезные проблемы для бизнеса и государственных служб.

Аналитики связывают запрет со стремлением предотвратить утечки документов и распространение видеозаписей протестов, которые противоречили официальной версии событий. Некоторые госслужащие рассказали, что их смартфоны уже были изъяты и разбиты после нарушения новых правил.


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