Стрельба во время молодежной вечеринки в Оклахоме, множество раненых
В американском штате Оклахома не менее 10 человек получили ранения в результате стрельбы у озера Аркадия рядом с Оклахома-Сити.
По данным полиции города Эдмонд, стрельба произошла 3 мая около 21:00 во время молодежной вечеринки.
Десять пострадавших были доставлены в больницы машинами скорой помощи, еще несколько человек добрались до больниц самостоятельно, поэтому число раненых может возрасти.
Данных о погибших нет. Состояние пострадавших официально не объявлено. Полиция говорит о «ранениях разной степени тяжести».
Задержанных пока нет, следователи опрашивают очевидцев и пострадавших.