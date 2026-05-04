 

Стрельба во время молодежной вечеринки в Оклахоме, множество раненых

04.05.2026, 7:34, Разное
В американском штате Оклахома не менее 10 человек получили ранения в результате стрельбы у озера Аркадия рядом с Оклахома-Сити.

По данным полиции города Эдмонд, стрельба произошла 3 мая около 21:00 во время молодежной вечеринки.

Десять пострадавших были доставлены в больницы машинами скорой помощи, еще несколько человек добрались до больниц самостоятельно, поэтому число раненых может возрасти.

Данных о погибших нет. Состояние пострадавших официально не объявлено. Полиция говорит о «ранениях разной степени тяжести».

Задержанных пока нет, следователи опрашивают очевидцев и пострадавших.

