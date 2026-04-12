Ставропольские ученые предложили перерабатывать молочные отходы в воду

HMI-панель с параметрами процесса фильтрации. Фото: РНФ

Специалисты Северо-Кавказского федерального университета выдвинули предложение перерабатывать отходы предприятий молочной промышленности в чистую воду и полезные минеральные концентраты, для чего разработали перспективную технологию.

Сразу стоит отметить, что на молочных производствах исходное сырье используется лишь на 20 %, а еще 80 % просто утилизируются. Помимо воды данные отходы включают наборы органических веществ и некоторых минеральных соединений, включая калий, необходимый для функционирования сердечно-сосудистой системы человека.

За счет применения методики, подготовленной ставропольскими учеными, предприятия молочной отрасли смогут заметно снизить объем отходов, сократить расходы на водоснабжение, а также приступить к созданию новых кисломолочных продуктов, имеющих малое содержание натрия (будет заменен калием).

Установка мембранной фильтрации. Фото: РНФ

Для получения органических кислот, а также минеральных концентратов из отходов применяется способ обратного осмоса, применяемый для фильтрации воды. Это дает возможность «выдавливать» из раствора воду и концентрировать оставшиеся компоненты, содержащиеся в отходах. Причем за один час их можно переработать несколько десятков кубометров.

Обслуживание установки. Фото: РНФ

Также специалистами в ходе исследований было установлено, что получаемые вещества могут заменить около 50 % соли, содержащейся в айране, что не изменит его свойства и вкус, но принесет дополнительную пользу организму. А извлекаемая из отходов вода имеет приемлемую чистоту (порядка 0,02 % в сухом остатке), чтобы повторно использоваться в пищевых технологических процессах.