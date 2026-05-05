 

SOUTHCOM — в Тихом океане атакованы «наркотеррористы» – двое убитых

05.05.2026, 7:03, Разное
Южное командование вооруженных сил США (SOUTHCOM) сообщило, что 4 мая по распоряжению командующего SOUTHCOM генерала Фрэнсиса Донована силы Joint Task Force Southern Spear нанесли «летальный кинетический удар» по судну, которое использовалось организациями, признанными террористическими.

По данным SOUTHCOM, разведка подтвердила, что судно шло по известному маршруту наркотрафика в Карибском море и участвовало в операции по перевозке наркотиков.

В результате удара были убиты двое мужчин, которых американское командование называет «наркотеррористами».

On May 4, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/8S1feXpSiL

— U.S. Southern Command (@Southcom) May 5, 2026

