Sony выпустила обновленную версию «персонального кондиционера» Reon Pocket

Компания Sony — одна из немногих, решившихся на выпуск нательных кондиционеров. Бренд разработал первое устройство Reon Pocket в 2019 году, а теперь выпустил его обновленную версию Pro Plus. В гаджете используется эффект Пельтье: охлаждение или нагрев возникает при прохождении тока через соединение двух проводников. Гаджет надевается на шею, располагается между лопатками и, соприкасаясь с кожей, может изменять ее температуру на несколько градусов, воздействуя на поверхностные сосуды, но не влияя на внутренние органы.

Устройство помогает, если вы часто ездите в переполненном транспорте, работаете в ледяном офисе или находитесь на жаре. Первая модель охлаждала на 13 °C и нагревала на 8 °C. Новая эффективнее: превосходит модель 2025 года по охлаждению на 2 °C. Обновленная шейная лента обеспечивает надежную фиксацию и усиливает эффект, а воздуховод регулируется даже за высоким воротником.

Pro Plus работает 5,5 часов на максимальной мощности при двухчасовой зарядке. На минимальной мощности — до 34 часов. В комплекте — датчик температуры и влажности для автоматической настройки. Управление прибором осуществляется через физические кнопки или приложение. Однако стоит попробовать устройство перед покупкой — индивидуальное восприятие может не совпасть с ожиданиями. Новинка уже продается в Азии по цене 273 долларов США, вскоре ожидаются поставки в Великобританию и ЕС.

Источник — Sony