 

Швеция запустила в космос первый в своей истории спутник-шпион

03.05.2026, 14:33, Разное
  Поддержать в Patreon

Швеция осуществила запуск первого в своей истории спутника. Запуск был произведен 3 мая с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, спутник был выведен на орбиту ракетой Falcon 9 компании Space X. Космическому аппарату предстоит выполнять разведывательные функции.

«Наша экспансия в космосе продвигается рекордными темпами. Теперь у нас есть там собственные системы. Это даст нам лучшее представление о зоне операций, в том числе о таких сложных для наблюдения регионах как Арктика», – заявил присутствовавший на запуске начальник Космических сил Швеции Андерс Сундеман.

Он также отметил: запуск увеличивает оборонный потенциал не только королевства, но и всего блока NATO, а спутник улучшает возможность выявлять угрозы на большом расстоянии и противодействовать им.

Российские СМИ говорят о том, что задача спутника – разведка военных объектов на территории этой страны. Напомним, что Швеция придерживалась политики нейтралитета с окончания в 1815 году Наполеоновских войн. Но полномасштабное российское вторжение в Украину заставило ее, как и Финляндию, вступить в NATO.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

03.05 / В захоронении римских младенцев нашли императорский пурпур

03.05 / Представители республиканцев в Конгрессе США — «Вывод войск из Германии – сигнал Путину»

03.05 / «Рейв протеста» — незаконная вечеринка на французском полигоне собрала 40000 участников

03.05 / ДНК оказалась почти всегда частично открытой

03.05 / Верховный суд признал посещение концертов Стаса Михайлова замужними женщинами супружеской изменой

03.05 / Биоморфное будущее сингапурского художника Джеймса Нгуена

03.05 / Сеул проводит «Конкурс короткого сна» в страдающей от недосыпа Южной Корее

03.05 / В Минтруда анонсировали внедрение индивидуальных планов трудовой повинности через портал Госуслуг

03.05 / Зеленский — «В Новороссийске нанесен удар по танкерам российского теневого флота»

03.05 / В Гонконге приговорен еще к 20 годам тюрьмы 78-летний лидер оппозиции Джимми Лай

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике