Швеция запустила в космос первый в своей истории спутник-шпион

Швеция осуществила запуск первого в своей истории спутника. Запуск был произведен 3 мая с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, спутник был выведен на орбиту ракетой Falcon 9 компании Space X. Космическому аппарату предстоит выполнять разведывательные функции.

«Наша экспансия в космосе продвигается рекордными темпами. Теперь у нас есть там собственные системы. Это даст нам лучшее представление о зоне операций, в том числе о таких сложных для наблюдения регионах как Арктика», – заявил присутствовавший на запуске начальник Космических сил Швеции Андерс Сундеман.

Он также отметил: запуск увеличивает оборонный потенциал не только королевства, но и всего блока NATO, а спутник улучшает возможность выявлять угрозы на большом расстоянии и противодействовать им.

Российские СМИ говорят о том, что задача спутника – разведка военных объектов на территории этой страны. Напомним, что Швеция придерживалась политики нейтралитета с окончания в 1815 году Наполеоновских войн. Но полномасштабное российское вторжение в Украину заставило ее, как и Финляндию, вступить в NATO.