Сеул проводит «Конкурс короткого сна» в страдающей от недосыпа Южной Корее

В Сеуле сотни молодых людей собрались в парке на берегу река Ханган, чтобы поучаствовать в необычном конкурсе – поспать днем, пишет Reuters. Мероприятие под названием «Конкурс короткого сна», организованное городскими властями уже в третий раз, стартовало 2 мая днем и получило обновленные правила: участникам предложили прийти уставшими, сытыми и в костюмах сказочных персонажей – спящих принцев и принцесс.

Для мегаполиса, известного своим бешеным ритмом жизни, круглосуточной активностью и культом кофе, зрелище отдыхающих прямо на траве выглядело непривычно. Многие участники признавались, что хронически не высыпаются. Так, студент Пак Джун Сок рассказал, что из-за учебы и подработки спит всего по несколько часов в сутки и надеется «показать, как спит король», появившись в наряде правителя эпохи Чосон. Рядом с ним выделялась преподавательница английского Ю Ми Ён, выбравшая костюм коалы – символа крепкого сна, в надежде справиться со своей бессонницей.

Конкурс подчеркивает серьезную проблему для Южной Кореи: жители страны считаются одними из самых перегруженных работой среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития. Во время соревнования участникам раздавали маски для сна и следили за их пульсом, чтобы определить, кто быстрее погрузится в глубокий отдых. Победителем стал 80-летний участник, а второе место занял 37-летний офисный сотрудник.