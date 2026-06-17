СДВГ и аутизм стали главными темами в соцсетях при обсуждении психического здоровья

Исследователи из Мельбурнского университета сообщили о двух примечательных тенденциях в обществе, связанных с психическим здоровьем. Во-первых, в последние годы наблюдается устойчивый рост количества обсуждений этой темы в соцсетях. Например, в TikTok хэштег #adhd уже набрал более 50 миллиардов просмотров. Во-вторых, большая часть этой информации – лживая, что порождает множество проблем с самодиагностикой и лечением.

Как отмечают исследователи, в старых онлайн-дискуссиях примерно 2015-года главными темами были тревожность, депрессия и шизофрения – потому что каждое из этих состояний нередко развивается из предыдущего. И многие люди отмечали у себя этот процесс. А с 2022 года в обсуждениях стали доминировать СДВГ и аутизм — при этом реальная медицина не подтверждает, что именно эти заболевания вышли на первый план в официальной статистике.

Анализ онлайн-обсуждений показывает, что большинство людей обмениваются личным опытом лечения, трудностями с диагностикой и тем, как болезни сказались на их жизни. Официальной, проверенной информации в таких диалогах практически нет, зато заблуждений, основанных на неверно истолкованных переживаниях, сверх критической меры. Это приводит к тому, что новички не просто теряются – они получают заведомо неверную информацию, которой искренне верят.

Смена глобальных тем для обсуждения объясняется удручающе просто. Когда у людей возникают проблемы с психикой, они первым делом примеряют на себя разных диагнозы, вместо того чтобы консультироваться с врачом. Что «в моде», то широкие массы невольно и выбирают – в прошлые годы все искали антидепрессанты, а теперь начали считать себя аутистами с запущенными состояниями. И пока человек тратит силы на неправильное лечение от мнимых болячек, настоящие проблемы в его психическом здоровье только нарастают.Источник — The Conversation

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro