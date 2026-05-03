 

Самолет премьер-министра Испании совершил вынужденную посадку в Анкаре

03.05.2026, 23:34, Разное
Самолет Airbus A310 премьер-министра Испании Педро Санчеса совершил в воскресенье, 3 мая, вынужденную посадку в Анкаре из-за технической неисправности, обнаруженной во время перелета в Ереван на саммит Европейского политического сообщества.

В правительстве Испании заявили, что неисправность не была серьезной, однако по правилам авиационной безопасности самолет был обязан приземлиться в ближайшем аэропорту.

Санчес и его делегация проведут ночь в Анкаре и продолжат путь в понедельник утром.

Восьмой саммит Европейского политического сообщества пройдет в Ереване под девизом «Строя будущее: единство и стабильность в Европе», в нем примут участие лидеры почти 50 европейских стран.

