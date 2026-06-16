 

Русский военный корабль открыл в Ла-Манше предупредительный огонь по британской яхте

16.06.2026, 19:45, Разное
  Поддержать в Patreon

Министерство обороны Великобритании начало расследование в связи с сообщениями, что российский фрегат «Адмирал Григорович», находящийся в проливе Ла-Манш, открыл предупредительный огонь по британской яхте.

Инцидент произошел в 20 милях к югу от острова Уайт, вне территориальных вод Великобритании. Пострадавших не было и не был нанесен ущерб. В районе инцидента находился британский патрульный корабль Mersey.

«Адмирал Григорович» неоднократно сопровождал корабли российского теневого флота, используемого для обхода санкций. 14 июня премьер-министр Кир Стармер сообщил, что британские военнослужащие впервые задержали танкер теневого флота.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

18.06 / В древнем янтаре обнаружили клещей, шедших гуськом

18.06 / Украинские БПЛА вновь атаковали НПЗ в Капотне, над Москвой поднимаются столбы дыма

18.06 / МГУ получил миллиард рублей на создание обновлённой таблицы умножения

18.06 / Ученые пересмотрели причину ранней смерти музы Боттичелли

18.06 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1576-й день войны

18.06 / Физики впервые обнаружили квантовую запутанность в сантиметровом образце странного металла

18.06 / Большая часть даже Солнечной системы оказалась не проверена на техносигнатуры

18.06 / Ученые выяснили, почему иммунитет с возрастом хуже отвечает на воспаление

17.06 / Израильтянин задержан на Кипре по подозрению в покушении на убийство

17.06 / Белый дом обнародовал текст меморандума о взаимопонимании с Ираном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике