Русский военный корабль открыл в Ла-Манше предупредительный огонь по британской яхте

Министерство обороны Великобритании начало расследование в связи с сообщениями, что российский фрегат «Адмирал Григорович», находящийся в проливе Ла-Манш, открыл предупредительный огонь по британской яхте.

Инцидент произошел в 20 милях к югу от острова Уайт, вне территориальных вод Великобритании. Пострадавших не было и не был нанесен ущерб. В районе инцидента находился британский патрульный корабль Mersey.

«Адмирал Григорович» неоднократно сопровождал корабли российского теневого флота, используемого для обхода санкций. 14 июня премьер-министр Кир Стармер сообщил, что британские военнослужащие впервые задержали танкер теневого флота.

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