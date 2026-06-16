Россияне, которым ещё не исполнилось 60 лет, больше не смогут избраться в Госдуму

Вступили в силу поправки к избирательному законодательству, которые запрещают россиянам в возрасте менее 60 лет быть избранными в Государственную думу. Региональным думам и законодательным собраниям предстоит самостоятельно установить минимальный возраст до конца года.

В прошлом году аналогичный запрет вступил в силу в Совете Федерации, где средний возраст сенатора и так составлял 71 год. После перераспределения 12 мест в пользу более опытных политиков этот показатель повысился до 76 лет.

Согласно поправкам, партии по-прежнему могут выдвигать кандидатов в возрасте от 25 лет, но в случае победы на выборах их мандаты будут перераспределены. Исключение сделано для тех, кому исполнится 60 лет в течение первой половины срока полномочий – такие депутаты получат мандаты, но до достижения требуемого возраста их голосом будет напрямую распоряжаться глава фракции. Полный список поправок в регламенты и обновлённых правил выборов состоит из 524 пунктов и изложен на 1206 страницах.

«Как бы это не звучало для кого-то неправильным, но сейчас не время давать молодёжи бразды правления в каком бы то ни было виде, – считает 89-летний сенатор Борис Глебин. – Молодёжь уже наруководилась… Последствия могут быть катастрофическими, если опытные люди не возьмут власть всецело в свои руки. Опыт, возраст и строгая партийная дисциплина – три кита, на которых у нас исторически стоит государство».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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