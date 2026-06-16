 

Россияне, которым ещё не исполнилось 60 лет, больше не смогут избраться в Госдуму

16.06.2026, 19:03, Разное
  Поддержать в Patreon

Вступили в силу поправки к избирательному законодательству, которые запрещают россиянам в возрасте менее 60 лет быть избранными в Государственную думу. Региональным думам и законодательным собраниям предстоит самостоятельно установить минимальный возраст до конца года.

В прошлом году аналогичный запрет вступил в силу в Совете Федерации, где средний возраст сенатора и так составлял 71 год. После перераспределения 12 мест в пользу более опытных политиков этот показатель повысился до 76 лет.

Согласно поправкам, партии по-прежнему могут выдвигать кандидатов в возрасте от 25 лет, но в случае победы на выборах их мандаты будут перераспределены. Исключение сделано для тех, кому исполнится 60 лет в течение первой половины срока полномочий – такие депутаты получат мандаты, но до достижения требуемого возраста их голосом будет напрямую распоряжаться глава фракции. Полный список поправок в регламенты и обновлённых правил выборов состоит из 524 пунктов и изложен на 1206 страницах.

«Как бы это не звучало для кого-то неправильным, но сейчас не время давать молодёжи бразды правления в каком бы то ни было виде, – считает 89-летний сенатор Борис Глебин. – Молодёжь уже наруководилась… Последствия могут быть катастрофическими, если опытные люди не возьмут власть всецело в свои руки. Опыт, возраст и строгая партийная дисциплина – три кита, на которых у нас исторически стоит государство».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

18.06 / В древнем янтаре обнаружили клещей, шедших гуськом

18.06 / Украинские БПЛА вновь атаковали НПЗ в Капотне, над Москвой поднимаются столбы дыма

18.06 / МГУ получил миллиард рублей на создание обновлённой таблицы умножения

18.06 / Ученые пересмотрели причину ранней смерти музы Боттичелли

18.06 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1576-й день войны

18.06 / Физики впервые обнаружили квантовую запутанность в сантиметровом образце странного металла

18.06 / Большая часть даже Солнечной системы оказалась не проверена на техносигнатуры

18.06 / Ученые выяснили, почему иммунитет с возрастом хуже отвечает на воспаление

17.06 / Израильтянин задержан на Кипре по подозрению в покушении на убийство

17.06 / Белый дом обнародовал текст меморандума о взаимопонимании с Ираном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике